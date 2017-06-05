Причиной подобных слухов послужило появление голливудской звезды на ежегодном благотворительным Балу бабочек 3 июня в Лос–Анджелесе. Для выхода в свет актриса выбрала обтягивающее серебристое платье в пайетках, которое подчеркнуло ее округлившиеся формы. Подобные изменения в фигуре можно было бы списать на лишние килограммы, однако Холли, прикасаясь к животу, словно намекала на то, что вскоре она в третий раз станет мамой.

Напомним, что сейчас у Берри подрастают двое детей: девятилетняя Нала Ариэла Обри от брака с манекенщиком Габриелом Орби и трехлетний Масео Роберт Мартинес, которого она родила в 47 лет от мужа Оливье Маритинеса.

К слову, после повеления на свет второго ребенка актриса в одном из интервью призналась, что даже представить не могла, что сможет забеременеть вновь: «У меня пременопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. То есть я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась... никогда не говори никогда!».

Фото: instagram.com, globallookpress.com