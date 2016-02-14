43-летняя звезда назвала малыша лучшим подарком в жизни, ведь она долгое время не могла забеременеть. После тщетных попыток зачать, Тайра прибегла к услугам суррогатной матери, спустя девять месяцев на свет появился Йорк.

Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) Фев 14 2016 в 1:18 PST

Несмотря на то, что сыну Бэнкс уже больше года, она до сих пор не показывала его лицо, лишь изредка публикуя фото наследника, на которых он снят со спины. Накануне же, в честь Дня отца, модель решила представить сына поклонникам.

Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) Июн 18 2017 в 3:22 PDT

Снимок Тайра сопроводила сообщением, где поздравила всех отцов, которые любят своих детей безусловной любовью, как ее дедушка и отец. Поклонники пришли в восторг от малыша, отметив, что он очень похож на свою знаменитую маму.

Напомним, что спустя год после рождения Йорка, Эрик ушел от Бэнкс. Однако экс-возлюбленные поддерживают дружеские отношения.

Фото: instagram.com