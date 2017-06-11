Несколько часов назад Ирена Понарошку сообщила поклонникам радостную новость – телеведущая готовится стать мамой во второй раз.

Публикация от TV Host, journalist (@irenaponaroshku) Июн 11 2017 в 10:04 PDT

«Я не могу и не хочу это больше скрывать! Я давно этого ждала, я мечтала об этом, я представляла, как это будет... И вот это случилось, я счастлива и официально заявляю: я беременна черешней! Срок уже около двух недель, самочувствие прекрасное!», - написала Понарошку.

Подписчики звезды, увидев это сообщение, не только наперебой принялись поздравлять журналистку, но и осыпали ее вопросами о том, значит ли фраза «беременна черешней» то, что она ждет двойню. «Поздравляю,вас! дай бог здоровья вам и вашему чуду», «Поздравляю, здоровья и хорошего настроения», « Черешня значит дойня?», «Ааааа!!!! Двойня!!!! Крутатень!!! Я Вас поздравляю!!!! Счастья».

Однако другие пользователи Сети были полностью уверенны, что это просто шутка. И не прогадали. Оказалось, у Понарошку просто отличное чувство юмора. По словам телеведущей, проснувшись и увидев комментарии фанатов, она была не то, что удивлена – шокирована.

Публикация от TV Host, journalist (@irenaponaroshku) Июн 12 2017 в 1:25 PDT

«Люди, нам надо с вами серьезно поговорить! Проснулась, полистала комменты под вчерашним постом... Вы серьезно?! Ладно еще те, кто вообще не прочитал текст - я давно подозревала, что вместо #многобукв можно просто лепить хэштеги а-ля #девушка #лето #хорошо. Но те, кто прочитал и все равно поздравил, да еще и с двойней, да еще и пожелал легких родов - ааааа!!! Роды были легкими, спасибо! Из эстетических соображений не стала выкладывать процесс в Сториз... Девочки, вы что, никогда черешни на ночь не ели?! И с каких это пор у нас черешней называется двойня?! Или это что-то из овуляшного вокабуляра?? Давайте так: чтобы никто не фрустрировал, договоримся - все поздравления авансом приняты и засчитаны, кто поздравил вчера - уже может не поздравлять, когда я реально забеременею!», - заключила Ирена.

Фото: instagram.com