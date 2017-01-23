Несколько часов назад Светлана Светикова сообщила поклонникам радостную новость — в скором времени она вновь станет мамой. Об этом счастливом событии артистка рассказала в своем блоге, опубликовав трогательное фото с округлившимся животом, пишет портал WMJ.ru.

Публикация от Svetlana Svetikova (@svetikova_music) Май 14 2017 в 8:12 PDT

«Быть любовью», — подписала снимок Светлана.

Подписчики певицы, удивленные этой новостью, тут же поспешили поздравить молодую маму: «Поздравляю!!!! Здоровья вам!!!!», «Светлана,поздравляю!!!!Такое счастье!!!!тоже хочу еще доченьку!!!!», «Ооо это такое счастье! Поздравляю!!», «Ура, ура!! Пополнение скоро будет!! Здоровья мамочке и малышу!!!!».

Публикация от Svetlana Svetikova (@svetikova_music) Янв 23 2017 в 6:14 PST

Напомним, что в апреле 2013 года Светикова объявила о том, что уходит в декрет. В октябре она родила сына Милана от фигуриста-акробата Алексея Полищука, с которым познакомилась во время гастролей ледового мюзикла «Огни большого города».

Поздравляем счастливых родителей!

Фото: instagram.com, global look press.com