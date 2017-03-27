На съемочной площадке Иван вел себя весело и непринужденно. Мария Кожевникова рассказала, что сын получил первую зарплату, обогнав даже свою трудолюбивую маму. Сама Кожевникова заработала первые деньги в пять лет.

«Ивашка мигом влился в коллектив, перезнакомился с «коллегами по цеху», хотя все детишки были старше его, и начал с удовольствием позировать на камеру. Эти часы пролетели как одно мгновение! Получилась веселая и замечательная съемка. Это был его первый рабочий день, за который он получил гонорар в виде сертификата. К слову, я свои первые деньги заработала, когда мне было пять. В общем, сын меня опередил», — цитирует актрису «Летидор».

Напомним, Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев в 2013 году обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. В 2014 году родился первенец пары — сын Иван. В 2015 году в семье появился второй сын — Максим.

Фото: пресс-служба, Global Look Press