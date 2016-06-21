Максим Виторган счастливо женат на Ксении Собчак и воспитывает семимесячного сына Платона. Несмотря на это, он не забывает про своих детей от первого брака с актрисой Викторией Верберг. Артист часто проводит время с 16-летним Даниилом и 20-летней Полиной, очень гордится их успехами и с радостью делится снимками наследников в блоге.
Сейчас его старший сын учится в британской школе «Worth School», а вот единтсвенная дочь решила пойти по стопам родителей, поступила в ГИТИС и стала актрисой, на счету которой уже несколько значимых ролей.
Накануне Полина, которая ни разу не публиковала провокационных снимков, выложила пикантное фото, чем весьма удивила подписчиков. На нем девушка предстала в джинсах и спортивной куртке, которая едва прикрывала кружевное нижнее белье.
Многие пользователи Сети отметили, у дочери Виторгана очень необычная внешность, отличающая естественностью и натуральной красотой: «Красота и интеллект. Мне нравится эта девочка », «Очень красивая!», «Поля с умными глазами», «Красотка».
Фото: instagram.com, eastnews.ru