Накануне, 18 апреля, в ЦУМе прошла вечеринка тинейджеров Tatler Teen Party, в ходе которой были объявлены Teen Queen и Teen King. За титулы боролись самые талантливые и перспективные подростки от 14 до 19 лет. По итогам зрительского голосования, которое проходило на tatler.ru, королем стал 19-летний сын Олега Газманова Филипп, а королевой — 16-летняя дочь олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили Елизавета.

Помимо этого была объявлена еще одна победительница в номинации Digital Queen, ею стала блогер Саша Спилберг.

Развлекал подростков в этот вечер DJ Ефим Гинсбург, а официальное начало мероприятия обозначил рэпер Баста, исполнив несколько самых громких хитов. Победителей лично объявила главный редактор Tatler Ксения Соловьева.

Не обошлась вечеринка и без других звездный детей. Так, поддержать друзей пришли Александра Стриженова, Вероника Федорова, Стеша Маликова, Григорий Верник, Николай Батурин и другие знаменитые подростки.

Фото: архив персс-службы