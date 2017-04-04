Поклонники Джеки Чана встревожены печальной новостью. Два дня назад его дочь, 18-летняя Этта попала в больницу Гонконга из-за того, что пыталась покончить с собой. Как сообщает Oriental Daily, девушка со своей мамой, победительницей конкурса «Мисс Азия - 1990» - Элейн У Цили и ее друзьями отправилась отдыхать в Таиланд. Однако спустя три дня была вынуждена вернуться в Китай. Как известно, наследница актера уже давно борется с депрессией, а пару лет назад публиковала странные записи о суициде в своих соцсетях.

Джеки Чан до сих пор не признал родство со своей дочерью, и совершенно не поддерживает связь. В свою очередь, в одном из интервью девушка призналась, что считает Чана своим биологическим отцом и не более того.

Напомним, что актер познакомился с Эйлин в 1998-ом году, но роман ни к чему серьезному не привел. Сейчас Джеки вот уже около 35-ти лет женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо, в браке с которой родился сын Джейси Чан.

Фото: East News, Global Look Press, m.mingpao.com, Instagram