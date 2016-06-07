В 2002 году британская супермодель Кейт Мосс родила дочь Лилу Грейс от издателя Джефферсона Хэка, с которым вскоре рассталась. С тех пор Мосс старалась оградить наследницу от настойчивого внимания прессы. Сейчас, в отличие от многих звездных сверстниц, у 14-летней Лилы закрытый Instagram-аккаунт, к тому же девочка всего пару раз была на светских мероприятиях. Однако возраст берет свое и, вероятно, Лила решила, что пора проявить себя. Тем более, что ее мама сама начала карьеру в 14 лет.

Публикация от THE BRAID BAR (@the_braid_bar) Май 3 2017 в 12:16 PDT

На днях Лила Грейс Хэк стала лицом бьюти-бренда The Braid Bar, снявшись в его рекламной кампании. На снимках с юной моделью запечатлена ее подруга, дочь музыканта Мика Джонса Стелла. Звездные подростки предстали перед камерой в серых толстовках с логотипом марки, демонстрируя яркие косы.

Публикация от mario_sorrenti (@mario_sorrenti) Июн 6 2016 в 10:12 PDT

Стоит отметить, что это не первая фотосессия Лилы. В прошлом году она вместе с мамой снялась для обложки журнала Vogue и позировала для одного из самых популярных фотографов модельного мира Марио Сорренти.

Фото: global look press.com, east news.ru, instagram.com