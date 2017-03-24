Дочь теннисиста Марата Сафина от Валерии Якобвской живет с мамой и ее супругом миллионером Дмитрием Якубовским. Ева активно ведет Instagram и показывает, как живут настоящие принцессы: частные самолеты, шикарные наряды и дорогие автомобили. В свои 11 лет девочка уже прекрасно позирует в бикини, делает себе макияж и подбирает платья для ужина в ресторанах.
Заскучав на детской «елке», Ева отправилась с подругами в столичный «Пушкинъ»: «Ёлка нам не очень понравилась, и мы решили устроить свою елку».
Хэллоуин девочка отметила в более смелом образе
Так Ева спешит в школу и ждет весенних каникул
А вот и долгожданные каникулы
Фото: Instagram