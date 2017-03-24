Глядя на страницу девочки в Instagram, сложно поверить, что ей 11 лет

Дочь теннисиста Марата Сафина от Валерии Якобвской живет с мамой и ее супругом миллионером Дмитрием Якубовским. Ева активно ведет Instagram и показывает, как живут настоящие принцессы: частные самолеты, шикарные наряды и дорогие автомобили. В свои 11 лет девочка уже прекрасно позирует в бикини, делает себе макияж и подбирает платья для ужина в ресторанах.

Заскучав на детской «елке», Ева отправилась с подругами в столичный «Пушкинъ»: «Ёлка нам не очень понравилась, и мы решили устроить свою елку».

Хэллоуин девочка отметила в более смелом образе

Так Ева спешит в школу и ждет весенних каникул

А вот и долгожданные каникулы

Фото: Instagram