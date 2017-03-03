Вчера, 2 марта, в московском ресторане «Арагви» при поддержке Mercury и ЦУМ Ирина Почитаева и Гор Нахапетян устроили благотворительный вечер «Хорошее мероприятие». В зале были замечены: Ксения Собчак, Алена Долецкая, Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Рита Митрофанова, Таш Саркисян, Амалия Мордвинова, Виктория Борисевич и другие.

Представительницы светской Москвы на один вечер примерили необычную для себя форму официанток и стали гостеприимными хозяйками вечера, приглашающими гостей к столу.

Гостей ждали не только изысканные блюда, но и выступление настоящих джигитов.

Во время мероприятия состоялся благотворительный аукцион и ярмарка подарков. Все собранные средства будут направлены на программы фондов «Здоровое наследие», «Друзья» и «Детские сердца».

Фото: архивы пресс-служб