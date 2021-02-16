Звон в ушах может говорить о наличии опасных заболеваний

Евдокимов назвал еще одну причину шума в ушах. Это проблема шейного отдела позвоночника. Ангиоспазм или извитость сосудов при остеохондрозе приводят к увеличению турбулентности крови, это воспринимается как звон. Однако наиболее частыми причинами звона являются ЛОР-патологии.

«Это могут быть воспалительные заболевания, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями», — подчеркнул врач. Как передает «Пятый канал», спровоцировать странные звуки в ушах могут проблемы с артериальным давлением. Человек заметит повышение или снижение давления, также шум способен вызывать прием лекарственных препаратов.

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