Звон в ушах может говорить о наличии опасных заболеваний
Как уточнил медик, спровоцировать такое явление могут сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка. Кроме того, «звенеть в ушах» начинает от воспаления или дисфункции височно-челюстного сустава.
«Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон», — подчеркнул эксперт. Кроме того, тиннитус вызывает сахарный диабет. В этом случае болезнь затрагивает слуховые клетки и волоски, формирующие нервный импульс.
Евдокимов назвал еще одну причину шума в ушах. Это проблема шейного отдела позвоночника. Ангиоспазм или извитость сосудов при остеохондрозе приводят к увеличению турбулентности крови, это воспринимается как звон. Однако наиболее частыми причинами звона являются ЛОР-патологии.
«Это могут быть воспалительные заболевания, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями», — подчеркнул врач. Как передает «Пятый канал», спровоцировать странные звуки в ушах могут проблемы с артериальным давлением. Человек заметит повышение или снижение давления, также шум способен вызывать прием лекарственных препаратов.
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Фото: pixabay.com
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