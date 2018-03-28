Звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин рассказал о страшных диагнозах

Очередным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» на «Россия 1» стал известный ролями в «Жестоком романсе», «Большой перемене», «12 стульях», «Пиковой даме» актер Виктор Проскурин, пропавший с экранов несколько лет назад. Как оказалось, все это время мужчина боролся с онкологическим заболеванием и анорексией.

«Анорексия, 42 килограмма… Она была связана с онкологией», — признался актер.