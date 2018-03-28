Звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин рассказал о страшных диагнозах

Очередным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» на «Россия 1» стал известный ролями в «Жестоком романсе», «Большой перемене», «12 стульях», «Пиковой даме» актер Виктор Проскурин, пропавший с экранов несколько лет назад. Как оказалось, все это время мужчина боролся с онкологическим заболеванием и анорексией.
«Анорексия, 42 килограмма… Она была связана с онкологией», — признался актер.
В борьбе его поддерживала супруга Ирина, которая младше почти на 20 лет. Они вместе приняли решение не опускать руки: «Я бы так сказал: если ты соглашаешься с каким-то вещами, ты становишься пленником. А я хочу, чтобы в моем характере осталась сила».
Сейчас Проскурин возвращается к привычному стилю жизни. «Наверное, победил болезнь...» — надеется Виктор.
Фото: globallookpress, кадры из фильмов и эфира