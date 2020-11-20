Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова попала в больницу с неподтвежденным коронавирусом

Несмотря на плохое самочувствие актриса обратилась к своим подписчикам, чтобы пояснить как протекает ее заболевание: «30% поражения легких, двусторонняя пневмония. Неделю назад было 25%. Врачи делают все возможное, чтобы остановить этот процесс. Дома лечилась правильно, сатурация нормальная, так как рано начала принимать гормоны. За мной смотрят очень хорошие врачи. Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты. Температура продолжала держаться до сегодняшнего дня до 37,7. Врачи стараются уходить от антибиотиков — лечат гормонами. Препараты сильные. Если у вас побочная проблема, то может ударить сильно. Как у меня. Все это ужасно».

Также в своем видеообращении Ксенофонтова извинилась перед поклонниками из Казани, к которым она не смогла приехать на творческий вечер, и отметила, что ковид очень сильно выбивает из колеи, так как, в отличие от обычной простуды, воздействует не только на физическое состояние, но и на психику. «Коронавирус выматывает все силы, съедает изнутри», – призналась звезда. Поклонники постарались поддержать свою любимицу, пожелав ей скорейшего выздоровления и попросив не терять присутствие духа: «Мы вас очень любим и всегда с вами. Здоровье прежде всего, все будет хорошо», «Выздоравливайте, ангела-хранителя в помощь», «Здоровья вам, мы с вами, Елена Юрьевна, не отчаивайтесь, держитесь, очень любим», «Скорейшего выздоровления. Вы же елочная Фея... самая лучшая», «Вы умница, Вы справитесь!», «Дорогая наша, выздоравливайте! Мы дарим вам частичку нашего тепла. Все будет хо-ро-шо!»

Фото: Instagram elena_ksenofontova_official

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