Звезда «Отчаянных домохозяек» и ее муж заболели раком из-за общего вируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что ВПЧ является причиной 90 процентов случаев анального рака.

ВПЧ связан с множеством других видов рака, включая рак шейки матки, рак предстательной железы и горла, и он передается половым путем или при оральном сексе с кем-то, кто имеет вирус, а также при контакте кожа-к-коже.

Десятью годами ранее, в 2009 году, мужу Кросса Тому Махони был поставлен диагноз рак горла. Он обратился за лечением и пришел к ремиссии, но рак вернулся примерно в то же время, когда его жене был поставлен диагноз.

Марсия Кросс сказала, что врачи считают, что оба вида рака были вызваны одним и тем же штаммом ВПЧ, и что она не знала, что вирус был связан с раком до ее диагностики.

В США вакцина против ВПЧ предлагается в двух или трех дозах в течение шести месяцев для девочек в возрасте от 11 до 12 лет, причем рекомендованная серия вакцинации рекомендуется не позднее 26 лет.

У Кросса есть дочери-близнецы, 12-летние Иден и Саванна, которые получат первую дозу в конце этого месяца или следующего месяца.

Кросс говорит, что выздоравливает хорошо, и надеется, что если она расскажет свою историю, это побудит других поговорить со своим врачом, если они считают, что у них есть симптомы анального рака.