Звезда «Отчаянных домохозяек» и ее муж заболели раком из-за общего вируса

Во вчерашнем интервью американскому телеканалу CBS исполнительница роли Бри в сериале «Отчаянные домохозяйки» Марсия Кросс рассказала о причинах своего анального рака, сообщает британское издание Daily Mail.
Кросс заявила, что хочет сломать стигму, окружающую болезнь, и побудить людей проходить ежегодные исследования для предотвращения анального рака. По мнению актрисы, именно это спасло ей жизнь.
Анальный рак возникает, когда раковые клетки образуются в тканях заднего прохода. Симптомы включают кровотечение из заднего прохода или прямой кишки, выделения из заднего прохода, боль вокруг заднего прохода и изменение привычек кишечника.
Хотя почти половина случаев анального рака выявляется на самых ранних стадиях, но пятилетняя относительная выживаемость немного ниже — 67 % по сравнению с другими видами рака. Варианты лечения анального рака включают хирургию, химиотерапию и лучевую терапию.
Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что ВПЧ является причиной 90 процентов случаев анального рака.
ВПЧ связан с множеством других видов рака, включая рак шейки матки, рак предстательной железы и горла, и он передается половым путем или при оральном сексе с кем-то, кто имеет вирус, а также при контакте кожа-к-коже.
Десятью годами ранее, в 2009 году, мужу Кросса Тому Махони был поставлен диагноз рак горла. Он обратился за лечением и пришел к ремиссии, но рак вернулся примерно в то же время, когда его жене был поставлен диагноз.
Марсия Кросс сказала, что врачи считают, что оба вида рака были вызваны одним и тем же штаммом ВПЧ, и что она не знала, что вирус был связан с раком до ее диагностики.
В США вакцина против ВПЧ предлагается в двух или трех дозах в течение шести месяцев для девочек в возрасте от 11 до 12 лет, причем рекомендованная серия вакцинации рекомендуется не позднее 26 лет.
У Кросса есть дочери-близнецы, 12-летние Иден и Саванна, которые получат первую дозу в конце этого месяца или следующего месяца.
Кросс говорит, что выздоравливает хорошо, и надеется, что если она расскажет свою историю, это побудит других поговорить со своим врачом, если они считают, что у них есть симптомы анального рака.
Текст: Александра Романова
Фото: Instagram
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