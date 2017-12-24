Звезда нового сезона «Битвы экстрасенсов» Малиновский пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем из-за магии

Малиновский заявил, что недуг повлиял и на его личную жизнь — он теперь постоянно нуждается в уходе и не может завести детей. Но его супруга Алена, по признанию Георгия, «настоящий ангел». Она никак не связана с магическим миром, и это особенно по душе знаменитости.

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