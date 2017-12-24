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Звезда нового сезона «Битвы экстрасенсов» Малиновский пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем из-за магии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Георгий Малиновский

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35-летний маг Георгий Малиновский, принявший участие в съемках 19-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов», признался, что у него прогрессирующая слепота.

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» обещает стать не менее ярким и запоминающимся, чем прошедшие. Тем более, что зрители увидят в том числе и знакомые лица — участников предыдущих сезонов. Например, в шоу вернулся Георгий Малиновский, который посетовал, что не так давно врачи поставили ему диагноз «прогрессирующая дистрофия сетчатки глаза» и заявили, что болезнь неизлечима.

«Мне только остается ждать, когда я совсем ослепну. Медицина в моем случае бессильна. Я посетил пять крупнейших клиник мира, где врачи только разводили руками. На протяжении длительного времени я занимался черной магией. Она и дала побочный эффект», — рассказал Георгий в интервью журналу StarHit.

Малиновский заявил, что недуг повлиял и на его личную жизнь — он теперь постоянно нуждается в уходе и не может завести детей. Но его супруга Алена, по признанию Георгия, «настоящий ангел». Она никак не связана с магическим миром, и это особенно по душе знаменитости.

Фото и видео: Instagram

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