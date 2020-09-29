Звезда британского «Дома-2» заподозрила у себя рак после удаления родинки
Фото: instagram.com/mollymaehague
Английская телезнаменитость заявила в Instagram, что хочет привлечь внимание поклонников к «чему-то важному». В понедельник она рассказала, что ей сделали операцию по удалению родинки после консультации с несколькими врачами. На снимке в социальной сети она показала шрам на икроножных мышцах, а также большую родинку. Она объяснила, что странная родинка заставили ее провериться на онкологию. Однако точного диагноза девушка называть не стала.
«Не буду вдаваться в подробности, пока не получу результаты на следующей неделе. Хочу просто сказать, насколько важно знать мнения разных врачей. Я так переживаю, и буду держать вас в курсе. Мне просто нужно поделиться этим», - объяснила она. По словам звезды, первой странные родинки заметила на ее теле мать Дебби, когда Молли снималась в телепроекте «Остров любви». Обеспокоенная женщина, увидев пятна на теле дочери по телевизору, позвонила ей по телефону. В своем следующем сторис Молли показала, как ее бойфренд Томми Фьюри попытался облегчить переживания девушки, подарив ей огромный букет цветов. «Это худшее, что может произойти с человеком. Проверяйте свои родинки! Это невероятно важно. Я уже трижды проверялась у разных консультантов, чтобы убедиться», - дала совет Молли.
Фото: Instagram/ @mollymaehague Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!