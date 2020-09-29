Звезда британского «Дома-2» заподозрила у себя рак после удаления родинки

«Не буду вдаваться в подробности, пока не получу результаты на следующей неделе. Хочу просто сказать, насколько важно знать мнения разных врачей. Я так переживаю, и буду держать вас в курсе. Мне просто нужно поделиться этим», - объяснила она. По словам звезды, первой странные родинки заметила на ее теле мать Дебби, когда Молли снималась в телепроекте «Остров любви». Обеспокоенная женщина, увидев пятна на теле дочери по телевизору, позвонила ей по телефону. В своем следующем сторис Молли показала, как ее бойфренд Томми Фьюри попытался облегчить переживания девушки, подарив ей огромный букет цветов. «Это худшее, что может произойти с человеком. Проверяйте свои родинки! Это невероятно важно. Я уже трижды проверялась у разных консультантов, чтобы убедиться», - дала совет Молли.