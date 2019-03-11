Звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов признался, что его жена больна раком

Уже во втором выпуске шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» в лагере последних разгорелась нешуточная ссора. Один из участников, Сергей Пахомов, попросил остальных исключить его и отправить домой в Россию, поскольку у него на это нашлась серьезная причина.

«У меня болеет жена, мы боремся с раком пятый год. В последний день на большой земле я узнал, что ей нужно делать трансплантацию. Я должен быть рядом с ней, пообещайте, что проголосуете против меня», — со слезами на глазах умолял Пахом своих «товарищей по несчастью». Однако не все поверили мужчине — например, экстрасенс Намтар Энзигаль заявил, что это выдумка, так как столько лет с острой формой лейкоза, как у супруги Пахома, не живут.