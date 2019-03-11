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Звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов признался, что его жена больна раком

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я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Пахомов в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»

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52-летний экстрасенс попросил проголосовать против него в проекте «Последний герой», чтобы он мог улететь домой к супруге.

Уже во втором выпуске шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» в лагере последних разгорелась нешуточная ссора. Один из участников, Сергей Пахомов, попросил остальных исключить его и отправить домой в Россию, поскольку у него на это нашлась серьезная причина.

«У меня болеет жена, мы боремся с раком пятый год. В последний день на большой земле я узнал, что ей нужно делать трансплантацию. Я должен быть рядом с ней, пообещайте, что проголосуете против меня», — со слезами на глазах умолял Пахом своих «товарищей по несчастью». Однако не все поверили мужчине — например, экстрасенс Намтар Энзигаль заявил, что это выдумка, так как столько лет с острой формой лейкоза, как у супруги Пахома, не живут.

В конце эпизода ожидания Сергея не оправдались: только два человека из племени выполнили его просьбу и написали на пергаменте его имя. Остальные же решили отомстить Татьяне Лариной за грубые слова, поэтому именно она была вынуждена покинуть остров. Неизвестно, как теперь поступит Пахом, но поклонники ожидают, что эпатажный артист все же покинет съемочную площадку и вернется к больной супруге, несмотря на результаты голосования.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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