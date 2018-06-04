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Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова жалуется на боли и учится дышать заново

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Николь Кузнецовой

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29-летняя Николь Кузнецова столкнулась с неприятными последствиями операции.

Участница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова запомнилась зрителям яркой внешностью и необычным голосом. Женщина, долгое время страдавшая от врожденной патологии дыхательных путей, перенесла около трехсот операций, ей приходилось дышать с помощью специальной трудки. Наконец ее мечта исполнилась, она смогла дышать самостоятельно. Но после успешно проведенной операции Николь столкнулась с новыми трудностями.

«Я не ожидала, что это будет ТАК тяжело.... Все это годы я мечтала, что мне снимут трубку и жизнь заиграет новыми красками....НО НИКТО НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ МЕНЯ, КАК ЭТО БУДЕТ СЛОЖНО! Я перестала спать... ощущение «пакета на голове» сводит с ума долгими ночами и я засыпаю лишь под утро... Про «синдром отмены» я раньше слышала от людей с зависимостями, но не была готова ощутить это на себе... «отмен кислорода» это безумно мучительно для организма... хочется вставить трубку обратно... до слез, до трясучки страшно...кружится голова, хочется ДЫШАТЬ, хочется плюнуть на все и вернуть все... Один раз мне стало так плохо ночью, что было желание вызвать 03, только чтобы опять вдохнуть воздуха... За 7 лет у меня полностью атрофировались мышцы дыхательных путей, полный паралич, от которого можно избавиться только одним способом - стиснув зубы, через слезы учится ДЫШАТЬ самой, учиться просто КАШЛЯТЬ и откашливаться( а что там внутри после операций и какие неприятные физиологические последствия вы догадываетесь)... Так странно ... мы дышим, кашляем неосознанно и даже не задумываемся,а для меня это целый подвиг. Я стараюсь дышать сама сейчас. Заклеивать стому, не жалеть себя,но это ТАК сложно. Пишу эти строчки и плачу, потому что проявила слабость и опять сняла повязку...мне кажется, что у меня не получится дышать самой и мне придётся опять накладывать трахеостому... Вот ещё немного сейчас отдохну и опять заклею. Обещаю», — пожаловалась участница шоу.

Но это — не единственная ее проблема. «Моя шея это отдельная история...я со слезами отдираю пластырь от ужасно травмированной кожи, она не успевает зажить,все горит и адски болит», — пожаловалась Кузнецова.

Желаем Николь скорейшего восстановления.

Фото: instagram

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