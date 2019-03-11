«Зрелище не для слабонервных»: Виктория Боня лечит спину с помощью нетрадиционной медицины в Минске

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня удивила поклонников. Звезда прибыла в Минск, чтобы попасть на прием к специалисту, практикующему нетрадиционные способы лечения. В Instagram-stories женщина опубликовала видео, и предупредила: зрелище будет не для слабонервных.