Злоупотребление рыбой и другие ошибки в диете, которые ухудшают память и работу мозга

Люди, далекие от правильного образа жизни, должны изменить отношение к себе и своему телу. Есть ряд продуктов, которые ухудшают память и иногда даже приводят к развитию Альцгеймера. Постарайтесь сократить в рационе чрезмерное употребление рафинированных углеводов. Сюда входит и белая мука, которая, в свою очередь, содержится во многих продуктах с нашего стола, и сахар, чрезмерное употребление которого несет за собой тяжелые последствия как для нашего мозга, так и для сердца и сосудов. Лучше сделайте выбор в пользу сложных углеводов в своем рационе: ешьте овощи, продукты из цельного зерна, фрукты и бобовые.

Вы знали, что в некоторых видах рыбы содержится ртуть? Старайтесь избегать употребления тунца, рыбы-меч и королевской макрели, ведь тяжелый металл ухудшает когнитивные способности, а также работу нервной системы. Накопление ртути в организме может привести к церебральному параличу и задержке развития. Однако не стоит бояться употреблять рыбу, наименьше подверженную содержанию ртути, ведь в ней содержатся полезные компоненты.