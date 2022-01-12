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Зимой красимся иначе: каким должен быть макияж в холода, чтобы кожа была здоровой

Макияж на каждый день, макияж для вечеринки, макияж без макияжа. Хорошо, мы поняли, что существует множество вариаций. Но что это еще за правила, которых необходимо придерживаться зимой? И есть ли они вообще?
Зимой красимся иначе: каким должен быть макияж в холода, чтобы кожа была здоровой

Оказывается, есть! И правила макияжа зимой отличаются от тех, которых стоит придерживаться в холодное время года. Об этом в разговоре с Buro24/7 рассказали профессионалы своего дела Анна Карташова, основатель и креативный директор Annbeauty и Ольга Романова, визажист, основательница бренда Romanovamakeup.

Зимой наша кожа страдает от холодных ветров, сухого воздуха в квартире и низких температур. Самые частые жалобы в это время года — сухость, стянутость, шелушение и обветренные участки кожи. Не самый приятный набор для современной женщины. Поэтому Анна Карташова советует избегать тональных основ на водной основе, чтобы не усугублять ситуацию. Вместо этого присмотритесь к увлажняющим тональным базам с более плотным покрытием.

Зимой красимся иначе: каким должен быть макияж в холода, чтобы кожа была здоровой

Фото: www.pexels.com

При минусовой температуре лицо само приобретает румянец, но если вам хочется сохранить этот эффект и в помещении, на помощь придут румяна. Тем более это очень модный тренд последних сезонов. Зимой отдайте предпочтение кремовым текстурам спокойных оттенков.

Анна считает, что румяна — мастхэв в холодное время года: «Они способны оживить макияж, скрыть следы усталости и тусклость. Для достижения правильного эффекта важно, чтобы продукт был с розовым подтоном».

Повышенного ухода и внимания в это время требуют и губы. Их тонкая и сухая кожа быстро обветривается, оставляя болезненные ощущения. Чтобы избежать дискомфорта, Ольга Романова советует делать макияж губ в несколько этапов: сначала плотный бальзам, затем помада, поверх нее прозрачный блеск. Для питания губ подходят ночные маски, продукты с маслами и скрабы для удаления ороговевших частиц.

Фото: Pexels

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