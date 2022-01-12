Зимой красимся иначе: каким должен быть макияж в холода, чтобы кожа была здоровой
Оказывается, есть! И правила макияжа зимой отличаются от тех, которых стоит придерживаться в холодное время года. Об этом в разговоре с Buro24/7 рассказали профессионалы своего дела Анна Карташова, основатель и креативный директор Annbeauty и Ольга Романова, визажист, основательница бренда Romanovamakeup.
Зимой наша кожа страдает от холодных ветров, сухого воздуха в квартире и низких температур. Самые частые жалобы в это время года — сухость, стянутость, шелушение и обветренные участки кожи. Не самый приятный набор для современной женщины. Поэтому Анна Карташова советует избегать тональных основ на водной основе, чтобы не усугублять ситуацию. Вместо этого присмотритесь к увлажняющим тональным базам с более плотным покрытием.
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При минусовой температуре лицо само приобретает румянец, но если вам хочется сохранить этот эффект и в помещении, на помощь придут румяна. Тем более это очень модный тренд последних сезонов. Зимой отдайте предпочтение кремовым текстурам спокойных оттенков.
Анна считает, что румяна — мастхэв в холодное время года: «Они способны оживить макияж, скрыть следы усталости и тусклость. Для достижения правильного эффекта важно, чтобы продукт был с розовым подтоном».
Повышенного ухода и внимания в это время требуют и губы. Их тонкая и сухая кожа быстро обветривается, оставляя болезненные ощущения. Чтобы избежать дискомфорта, Ольга Романова советует делать макияж губ в несколько этапов: сначала плотный бальзам, затем помада, поверх нее прозрачный блеск. Для питания губ подходят ночные маски, продукты с маслами и скрабы для удаления ороговевших частиц.
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