Зимой красимся иначе: каким должен быть макияж в холода, чтобы кожа была здоровой

Оказывается, есть! И правила макияжа зимой отличаются от тех, которых стоит придерживаться в холодное время года. Об этом в разговоре с Buro24/7 рассказали профессионалы своего дела Анна Карташова, основатель и креативный директор Annbeauty и Ольга Романова, визажист, основательница бренда Romanovamakeup.

Зимой наша кожа страдает от холодных ветров, сухого воздуха в квартире и низких температур. Самые частые жалобы в это время года — сухость, стянутость, шелушение и обветренные участки кожи. Не самый приятный набор для современной женщины. Поэтому Анна Карташова советует избегать тональных основ на водной основе, чтобы не усугублять ситуацию. Вместо этого присмотритесь к увлажняющим тональным базам с более плотным покрытием.