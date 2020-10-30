Жутко боящаяся змей женщина утверждает, что излечилась от своей фобии всего за 2 часа

Мать молодой женщины связалась с терапевтами Ником и Евой Спикмэн, которые ведут свое шоу на ТВ, чтобы те попробовали помочь ей, ведь наличие змей в соседнем от нее доме просто мешает Мишель жить – она даже задумывалась о переезде в другое место. Врачи постарались выяснить глубинные причины столь сильной фобии: оказалось, ее мать в юности столкнулась с травяной змеей, жутко испугалась, и, когда родила дочь, невольно привила ей эти чувства. Затем они провели с ней двухчасовой сеанс терапии с использованием гипноза, во время которого постарались снять негативные установки относительно рептилий, а также познакомили ее со взрослой змеей, в итоге британка даже смогла прикоснуться к животному, заявив, что у него «довольно милое лицо».

Фото: pexels

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