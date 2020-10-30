Жутко боящаяся змей женщина утверждает, что излечилась от своей фобии всего за 2 часа
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, жительница Лондона считает, что эта фобия передалась ей по наследству от родной матери, которая не слишком жалует рептилий. Мишель говорит, что ее буквально парализует от страха, когда она просто узнает о том, что эти существа могут находиться где-то поблизости. На протяжении многих лет она мечтала избавиться от этой проблемы.
Мать молодой женщины связалась с терапевтами Ником и Евой Спикмэн, которые ведут свое шоу на ТВ, чтобы те попробовали помочь ей, ведь наличие змей в соседнем от нее доме просто мешает Мишель жить – она даже задумывалась о переезде в другое место. Врачи постарались выяснить глубинные причины столь сильной фобии: оказалось, ее мать в юности столкнулась с травяной змеей, жутко испугалась, и, когда родила дочь, невольно привила ей эти чувства. Затем они провели с ней двухчасовой сеанс терапии с использованием гипноза, во время которого постарались снять негативные установки относительно рептилий, а также познакомили ее со взрослой змеей, в итоге британка даже смогла прикоснуться к животному, заявив, что у него «довольно милое лицо».
Фото: pexels
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