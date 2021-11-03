Жизнь в онлайне: как сидеть в телефоне и не потерять зрение

Как сообщает специалист, пользоваться смартфоном не желательно больше 6 часов в день, при этом небольшой перерыв необходим через каждые 20 минут непрерывной работы.

Экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий, уточнил он. «Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен — он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки», — рассказал Сергей Хомяков в беседе с «РИА Новости». По мнению врача, оптимальным вариантом считаются гаджеты с диагонально от 5 до 20 дюймов.