Жизнь москвички кардинально изменилась после анестезии: один укол сделал ее инвалидом

В 2012 году во время родов Яне ввели обычную эпидуральную анестезию, но на ее организм медикамент подействовал нестандартно — ее будто пронзило током. Об этом пишет Telegram-канал Mash. «Она почувствовала сразу после родов — что-то с ней не то: слабость, головокружение, постоянные боли в области спины», — прокомментировала мама девушки.

Затем они стали обращаться к врачам, и в результате осложнений диагноз был неутешительный — рассеянный склероз. Узнав о заболевании жены, новоиспеченный отец решил отказать в помощи и поддержке, подав на развод. В ходе судебных разбирательств он был обязан выплатить бывшей супруге 3,7 миллиона рублей. Однако ему удалось избежать таких трат и ограничиться 200 тысячами, поскольку переписал все имущество на мать и объявил себя банкротом. Теперь он выплачивает только алименты в размере 10 тысяч рублей.