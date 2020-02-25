Ребенок родился с синдромом Игла-Барретта. Мочеиспускательный канал мальчика сформировался в неправильной форме, поэтому мочевой пузырь наполнился жидкостью и повредил почку. Живот малыша имеет характерную форму, напоминающую чернослив. Патологию отследили еще в утробе матери: мочевой пузырь ребенка раздулся из-за неправильно сформированной уретры. Орган давил на соседние и мешал формированию легких и почек. На восьмом месяце беременности мама малыша перенесла операцию: врачи удалили скопившуюся жидкость в мочевом пузыре ребенка. Вмешательство было жизненно необходимо, но нельзя сказать, что оно прошло идеально. Диализный катетер Оливера, так назвали при рождении мальчика, начал протекать спустя несколько недель после рождения, его живот по-прежнему раздут, а почка имеет неправильную форму. Но родители радуются другому: малыш уже может мочиться самостоятельно. «Оливер - невероятный ребенок, самый позитивный их всех, что вы встречали! Он перенес пять операций, но держится молодцом и живо реагирует на любые эмоции, действия старшей сестренки. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь нашему сыну и чтобы он никогда не догадался, какие трудности ему пришлось перенести в столь раннем возрасте», - рассказала мама Оливера изданию [ Daily Mail] (https://www.dailymail.co.uk/health/article-8028637/Babys-bladder-ballooned-size-crushed-kidney-rare-condition.html). Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!