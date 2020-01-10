Жительница США стала матерью близнецов дважды за год

Александрия Уоллистон, проживающая во Флориде, стала мамой близнецов первый раз в марте минувшего года. А уже в мае женщина услышала от врачей, что вновь ждет прибавления, сообщается на сайте телестанции WPTV-TV.

Каково же было ее удивление, когда она узнала, что вновь носит под сердцем близнецов. По словам Уоллистон, это не иначе как чудо, ведь в ее семье никому из женщин, несмотря на попытки, не удавалось выносить двойню. Жительнице Флориды же повезло дважды: в конце декабря она вновь произвела на свет близнецов. Теперь у женщины четверо сыновей.