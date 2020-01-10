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Жительница США стала матерью близнецов дважды за год

Многодетная мама принимает поздравления и называет произошедшее с ней не иначе как чудом.

Александрия Уоллистон, проживающая во Флориде, стала мамой близнецов первый раз в марте минувшего года. А уже в мае женщина услышала от врачей, что вновь ждет прибавления, сообщается на сайте телестанции WPTV-TV.

Каково же было ее удивление, когда она узнала, что вновь носит под сердцем близнецов. По словам Уоллистон, это не иначе как чудо, ведь в ее семье никому из женщин, несмотря на попытки, не удавалось выносить двойню. Жительнице Флориды же повезло дважды: в конце декабря она вновь произвела на свет близнецов. Теперь у женщины четверо сыновей.

Фото: vostock-photo

«Я чувствую, что сорвала джекпот. Мои покойные бабушки были беременны близнецами, но не одна из них не смогла их выносить. Я чувствую, будто это они позаботились обо мне таким образом... Я смогла сделать то, что не удалось им. Я очень счастлива», - рассказывает журналистам со слезами на глазах многодетная мама.

Об отце детей ничего не сообщается, но дома новорожденных ждет старшая трехлетняя сестра. Таким образом американка является матерью пятерых детей. Александрия заверила, что в ближайшее время обязательно устроит вечеринку в честь рождения близнецов.

_Фото: vostock-photo

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