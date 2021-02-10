Житель Подмосковья отсудил у скорой полмиллиона рублей за опоздание
Инцидент произошел полтора года назад. Женщина пришла в гости к сыну в поселок Большие Вяземы в Одинцовском районе Подмосковья. Внезапно ей стало плохо, пенсионерка упала в обморок и находилась без сознания. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи, рассказав по телефону, сколько его матери лет.
Медики добирались до места 43 минуты при нормативе в 20. Пожилая женщина скончалась до приезда врачей, не приходя в сознание. Позже выяснилось, что причиной смерти стал инфаркт, при котором медицинскую помощь нужно оказывать молниеносно.
При этом мужчина несколько раз звонил на станцию скорой помощи узнать, почему врачи задерживаются. По его словам, диспетчер грубил и хамил ему. После похорон матери он подал иск в суд и потребовал у станции скорой помощи пять миллионов рублей.
Во время судебного разбирательства стало ясно, что диспетчер действительно грубил человеку, а врачи опоздали из-за того, что «Служба-112» передала врачам неверные сведения. Оператор дал данные, что помощь нужна для пациента моложе 30 лет с болями в груди. Медики квалифицировали звонок как экстренный только после долгих разборок по телефону. Однако к тому моменту все бригады скорой были заняты, а ближайшая машина находилась в 19 километрах от места назначения. Суд вынес решение взыскать с медиков компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
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Фото: pixabay.com
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