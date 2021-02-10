Житель Подмосковья отсудил у скорой полмиллиона рублей за опоздание

При этом мужчина несколько раз звонил на станцию скорой помощи узнать, почему врачи задерживаются. По его словам, диспетчер грубил и хамил ему. После похорон матери он подал иск в суд и потребовал у станции скорой помощи пять миллионов рублей.

Во время судебного разбирательства стало ясно, что диспетчер действительно грубил человеку, а врачи опоздали из-за того, что «Служба-112» передала врачам неверные сведения. Оператор дал данные, что помощь нужна для пациента моложе 30 лет с болями в груди. Медики квалифицировали звонок как экстренный только после долгих разборок по телефону. Однако к тому моменту все бригады скорой были заняты, а ближайшая машина находилась в 19 километрах от места назначения. Суд вынес решение взыскать с медиков компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

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