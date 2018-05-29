Жертва моды на загар не отказалась от солнечных ванн несмотря на рак кожи и страшный шрам на лице

Наверное каждая из нас может признаться в том, что время от времени сознательно «забывает» про солнцезащитный крем. Обилие облаков на небе, утренние или вечерние часы, «не сезон» — поводов манкировать специальными средствами найдется масса. Но причина, которую озвучила прославившаяся в считанные дни британка, вызвала у журналистов и читателей прессы противоречивые чувства.

51-летняя Сара Бойтон из Лондона никогда не пользовалась солнцезащитным кремом и загорала до почти коричневого цвета кожи. Даже обнаруженный медиками осенью 2016 года рак и оставшийся после двух операций по удалению опухолей пятисантиметровый шрам под глазом не остановили ее. Дама продолжила поджаривать себя на солнце дважды в год, отправляясь на морские курорты, ссылаясь на то, что не воспринимает себя в «другом цвете». В качестве утешения для медиков миссис Бойтон приобрела крем со слабой степенью защиты (SPF10) для тела и с сильной (SPF50) — для лица, а также заверила: своей 28-летней дочери Эми она запретила находиться на солнце так же долго, как и она.

«Я люблю лежать на шезлонге, чувствовать тепло на своей коже, я знаю, что мне не следовало бы этого допускать, но я не могу ничего с собой поделать. Я зависима от темного цвета кожи и я не могу остановиться, пока не увижу, как мое тело сияет на солнце. Сейчас я пользуюсь кремом, но к концу отдыха все равно перехожу на масло», — пояснила она.

Однако у «жертвы загара» есть и иная причина халатно относиться к своему здоровью и жизни. Пять лет назад ее любимый сын погиб в аварии в возрасте 17 лет. После этого мать решила: «Это единственный способ, который помогает мне отвлечься и расслабиться. Потеряв Джека, я поняла, что жизнь коротка и чему быть, того не миновать».

А вы пользуетесь солнцезащитными средствами?

Фото: GregJohnston/globallookpress