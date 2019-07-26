Женщины теряют три часа сна каждую ночь — отчасти из-за мужчин

Новое исследование показало, что среднестатистическая британская женщина пропускает три часа сна каждую ночь, что равняется примерно 1095 часам, потерянным каждый год, сообщает британский таблоид Mirror.

И мужчины являются одной из причин, почему женщины не получают достаточно сна — из-за их громкого храпа. Среди других причин — боль во время менструации и пробуждения, чтобы присматривать за детьми.

Это результаты опроса Bensons for Beds, где 2000 пар были опрошены по поводу своих привычек, касающихся сна.

Исследование показало, что недостаток сна заставляет женщин чувствовать себя менее уверенно относительно себя и своей внешности и может оказать пагубное влияние на их повседневную деятельность: нарушается режим питания и его качество, так как при недосыпе хочется есть больше сладкой и жирной пищи.