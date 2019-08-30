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Женщины с обхватом талии более 85 см больше подвержены риску сердечного приступа

Ученые считают, что проще всего набрать губительный лишний вес в постменопаузе.

Все мы знаем, что избыточный вес плохо влияет на организм — кроме отдышки, усталости и заболеваний ЖКТ, могут возникнуть куда более серьезные проблемы. Так, британские ученые провели исследование, благодаря которому выяснили, что жир, откладываемый в области талии, несет куда больший риск развития ишемической болезни сердца, чем высокий индекс массы тела. По их словам, все, что обхват в 85 и более сантиметров свидетельствует о повышенном риске возникновения заболеваний.

Словом, если вам комфортно в весе, который не находится на одном уровне с современными стандартами красоты — все в порядке, но если ваша талия заметно большая и виной тому служит лишний вес, то стоит бить тревогу. Кроме того, ожирение также способствует развитию гипертонии и диабета.

Стоит также помнить, что индекс массы тела может быть одинаков как у спортивного человека, так и у человека размера plus-size — в первом случае масса тела напрямую зависит от мышц, во втором — от жира, сообщает британское издание The Mirror.

Особенно актуально исследование, как отмечают ученые, для тех, кто находится в постменопаузе — именно у этих женщин в брюшной полости скапливается наибольшее количество жира.

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Однако есть и хорошая новость: для того, что предотвратить возможные болезни, достаточно избегать плохих привычек, заниматься физической активностью и в целом вести здоровый образ жизни, соблюдая правила здорового питания и полноценного восьмичасового сна.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos