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«Больше никаких детей»: врачи случайно стерилизовали женщину во время проведения кесарева сечения

Мать двоих детей всегда мечтала о большой семье, но вместо этого получила моральную компенсацию в размере 25 тысяч фунтов стерлингов и разбитые мечты.

Порой мир несправедлив — 34-летняя Линдси Кларк из Лидса как никто другой понимает это. Они с мужем Мартином всегда хотели иметь много детей, и их мечта почти сбылась. Несмотря на то, что первые и вторые роды Линдси прошли с осложнениями и врачи предупредили, что третья беременность поставит ее жизнь под угрозу, молодая не была намерена опускать руки. В ее голове была своя картинка идеальной счастливой семьи и она намеревалась воплотить свои мечты в реальность.

Но все сложилось иначе. Врачи провели стерилизацию молодой женщине после кесарева сечения и навсегда отобрали шанс на то, чтобы еще раз почувствовать радость материнства.

«Я была очень растеряна, когда поняла, что именно произошло. Просто опустошена. Врачи отняли у меня возможность иметь больше детей. Это несправедливо», — рассказала Линдси британскому изданию Sunday Mirror.

Несмотря на то, что Кларк получила компенсацию в размере 25 тысяч фунтов стерлингов за процедуру, на которую она не давала согласие, исправить что-либо практически нереально — риски слишком высоки.

Убитая горем женщина отмечает, что ее сердце разбивается каждый раз, когда ее маленькие дети спрашивают о том, появятся ли у них когда-нибудь еще братик или сестричка, ведь теперь рождение ребенка для нее не сокровенное желание, а самая настоящая несбыточная мечта.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/fotolia

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