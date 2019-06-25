«Больше никаких детей»: врачи случайно стерилизовали женщину во время проведения кесарева сечения

Порой мир несправедлив — 34-летняя Линдси Кларк из Лидса как никто другой понимает это. Они с мужем Мартином всегда хотели иметь много детей, и их мечта почти сбылась. Несмотря на то, что первые и вторые роды Линдси прошли с осложнениями и врачи предупредили, что третья беременность поставит ее жизнь под угрозу, молодая не была намерена опускать руки. В ее голове была своя картинка идеальной счастливой семьи и она намеревалась воплотить свои мечты в реальность.

Но все сложилось иначе. Врачи провели стерилизацию молодой женщине после кесарева сечения и навсегда отобрали шанс на то, чтобы еще раз почувствовать радость материнства.

«Я была очень растеряна, когда поняла, что именно произошло. Просто опустошена. Врачи отняли у меня возможность иметь больше детей. Это несправедливо», — рассказала Линдси британскому изданию Sunday Mirror.

Несмотря на то, что Кларк получила компенсацию в размере 25 тысяч фунтов стерлингов за процедуру, на которую она не давала согласие, исправить что-либо практически нереально — риски слишком высоки.

Убитая горем женщина отмечает, что ее сердце разбивается каждый раз, когда ее маленькие дети спрашивают о том, появятся ли у них когда-нибудь еще братик или сестричка, ведь теперь рождение ребенка для нее не сокровенное желание, а самая настоящая несбыточная мечта.