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Женщину осудили в Сети за признание, что ей не нравится слишком волосатое тело ее мужа

Женщина взорвала форум признанием, что ей надоела шерсть, падающая с ее мужа в их постели. В отместку она решила отказаться от депиляции интимной зоны.

Пользовательница популярного родительского форума обвинила своего мужа в том, что у него постоянно выпадают волосы с тела, а в пупке собирается пух от одежды, сообщает британское издание Daily Mail.

Пользователь Mumsnet напала на своего мужа на популярном родительском форуме, обвиняя его в постоянном выпадении волос.

Женщина под ником DroningOn призналась, что ее «тошнит», когда она находит волосы своего мужа в их постели. Также она упомянула, что ее раздражают катышки, которые собираются в пупке мужа от одежды.

Множество пользователей осудили DroningOn: «Не следовало выходить за него замуж, если волосы на теле так беспокоят тебя», «А вы бы предпочти восковую куклу Кена?». Пользователи писали, что это его тело, и если его это не беспокоит, то она не вправе возмущаться.

Нашлось среди пользовательниц немало и тех, кто признался, что их волосы на теле мужей не беспокоят — наоборот, это кажется им милым. Они называли своих мужей «милой обезьяной» и «собственным милым медведем».

Однако среди жен волосатых мужчин оказались и те, кто разделил боль DroningOn: «Мне нравилась волосатая грудь моего мужа, когда мы познакомились 30 лет назад. Но сейчас это уже не просто волосатая грудь. Волосы на теле повсюду, и они ооочень длинные. Я бы хотела, чтобы он хотя бы немного их подстригал. И летом ему бы стало намного прохладнее».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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