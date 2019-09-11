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32-летней женщине удалось забеременеть после капельниц c «майонезом»

32-лентяя англичанка Люси Роуз в течение пяти лет пыталась забеременеть. После трех выкидышей и неудачной попытки ЭКО, достичь желаемого результата ей помогла крайне специфическая иммуномодулирующая терапия.

Из-за поликистоза яичников Люси Роуз никак не удавалось забеременеть и выносить ребенка. Помимо проблем с яичниками, во время каждой беременности сбой давала и иммунная система женщины, производя избыточное количество NK-клеток.

Обычно NK-клетки или, как их еще называют, натуральные клетки-киллеры, обладают противовирусной активностью и являются естественным средством защиты нашего организма от инфекций.

У некоторых будущих мам, начинает вырабатывается избыточное количество этих клеток, которые по ошибке воспринимают эмбрион как вредоносный, атакующий иммунную систему вирус и разрушают его, вызывая выкидыш. Именно это раз за разом случалось с каждой беременностью Люси .

Разочаровавшись в традиционной медицине, женщина решила обратиться к альтернативным методам лечения и воспользоваться крайне специфической услугой -иммуномодулирующей терапией.

Механизм действия такой иммуномодуляции нацелен на атаку избыточного количества NK- клеток с помощью так называемых интролипидов, жиров состоящих из яичного желтка и соевого масла. Интересно, что эти же ингредиенты входят в состав обычного майонеза.

Интролипиды вводятся в организм внутривенно, через капельницу. Обычно для достижения стойкого эффекта требуется 2 сеанса таких вливаний до зачатия и еще 3 после.

Изобретатели метода считают, что жирные кислоты входящие в состав иммуномодулятора препятствуют попаданию NK-клеток в кровоток и снижают их способность к выработке токсичных веществ, атакующих эмбрион. Таким образом делая возможным эффективную имплантацию и рост эмбриона.

В одной дозе интролипидов содержится около 200 калорий, примерно столько же, сколько и в одной столовой ложке майонеза.

Невероятно, но факт: иммуномодуляция принесла свои плоды, и уже через месяц Люси станет мамой.

Несмотря на завяленную эффективность терапии, врачи предупреждают: не пытайтесь повторить это в домашних условиях! Майонез в вашем холодильнике - это не повод для самолечения и уж тем более не лекарственное средство для местного применения.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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