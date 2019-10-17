Женщине удалили часть глаза после того, как она неудачно протерла его полотенцем

Перед ужином, приняв душ, Клэр протирала лицо полотенцем, когда вдруг неожиданно услышала громкий хлопок. Женщина побежала к зеркалу в страхе, что у нее выпал глаз.

Несмотря на то, что глаз оказался не месте, он сильно покраснел, а зрение Клэр стало размытым. Тогда взволнованный муж доставил ее в больницу. Врачи обнаружили, что у женщины была разорвана роговица глаза. Будучи изначально чуть тоньше обычного, роговица Клэр была серьезно повреждена полотенцем.

Наложив повязку, турецкие медики рекомендовали женщине возвращаться обратно в Великобританию для обращения за специализированной медицинской помощью.

Когда британские врачи сняли повязку, то пришли в настоящий ужас от увиденного. Оказалось, что во время перелета в поврежденном глазу Клэр успела развиться инфекция. Из-за густого желтого гноя, полностью застилающего глаз, врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы разжать веки женщины и осмотреть глазное яблоко.

Последующие девять дней врачи безуспешно боролись с инфекцией. О сохранении зрения больше не могло быть и речи. Докторам ничего не оставалось, как частично удалить глаз женщины.

Изначально Клэр была категорически против ампутации, но из-за мучительной боли, ей все же пришлось согласиться на операцию.

Женщине удалили сетчатку и роговицу глаза, а поверх хрусталика установили искусственную оболочку.

Уже на следующий день после операции Клэр выписали домой. Однако снять повязку она смогла лишь через неделю.

После всего пережитого, потрясение женщины было настолько сильным, что первое время она не могла смотреть на себя в зеркало и с трудом привыкала к мысли о том, что теперь до конца жизни ей придется жить только с одним глазом.

На сегодняшний день Клэр понемногу приходит в себя и даже старается шутить. Женщина поделилась с Daily mail, что благодаря своему нынешнему внешнему виду, легко прошла бы кастинг в сериал “Ходячие мертвецы”. А вот работу в школе Клэр все же пришлось оставить, так как своим “зомби” видом она отпугивала детей.

Врачи обещают, что совсем скоро, когда глазница Клэр полностью заживет, они поставят ей глазной протез.