Женщине сделали гигантскую заплатку из кожи на шее, чтобы спасти ее сердце

Однако покраснение на ее шее стало распространяться в сторону левой руки. И после МРТ диагноз перитонзиллярного абсцесса был исключен и заменен на парафарингеальный абсцесс, который возникает глубже в области шеи между мышцами.

Абсцессы глотки требуют быстрой диагностики и лечения и могут стать смертельными из-за осложнений. Врачи были вынуждены провести срочную операцию, чтобы вывести гной и удалить мертвую ткань.

Однако на следующий день гноя стало еще больше. Инфекция распространялась так быстро, умерщвляя ткани, что врачи всерьез опасались за сердце женщины — если бы инфекция достигла сердца, шансов выжить практически не оставалось.

В результате женщине пришлось провести 10 операций, каждый раз откачивая гной, чтобы остановить распространение инфекции. В результате у миссис Рэймонд осталась дыра в шее и ключице. Открытую рану наблюдали еще в течение месяца, чтобы убедиться, что инфекция отступила.