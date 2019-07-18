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Женщине сделали гигантскую заплатку из кожи на шее, чтобы спасти ее сердце

То, что изначально началось с обычной боли в горле, оказалось инфекцией, которая угрожала жизни.

32-летняя англичанка Стейси Рэймонд пожаловалась на небольшую припухлость на шее и боль в горле, 5 дней она пила антибиотики по назначению врача, однако позже отправилась в Скорую помощь с абсцессом.

Перитонзиллярный абсцесс — это бактериальная инфекция, которая в большинстве случаев вызвана нелеченным тонзиллитом.

Однако покраснение на ее шее стало распространяться в сторону левой руки. И после МРТ диагноз перитонзиллярного абсцесса был исключен и заменен на парафарингеальный абсцесс, который возникает глубже в области шеи между мышцами.

Абсцессы глотки требуют быстрой диагностики и лечения и могут стать смертельными из-за осложнений. Врачи были вынуждены провести срочную операцию, чтобы вывести гной и удалить мертвую ткань.

Однако на следующий день гноя стало еще больше. Инфекция распространялась так быстро, умерщвляя ткани, что врачи всерьез опасались за сердце женщины — если бы инфекция достигла сердца, шансов выжить практически не оставалось.

В результате женщине пришлось провести 10 операций, каждый раз откачивая гной, чтобы остановить распространение инфекции. В результате у миссис Рэймонд осталась дыра в шее и ключице. Открытую рану наблюдали еще в течение месяца, чтобы убедиться, что инфекция отступила.

7 мая ей провели операцию по пересадки кожи с правого бедра на шею, чтобы закрыть рану.

Сейчас она учится заново двигать шеей, поднимать голову, поскольку некоторые мышцы были удалены. Однако миссис Реймонд настроена крайне позитивно: «Я вижу все в более позитивном ключе, и хотя это звучит безумно, этот травмирующий опыт — лучшее, что когда-либо случалось со мной, и я стала лучше из-за этого. Он научил меня, насколько я сильна, показал, насколько я любима и окружена заботой».

Текст: Александра Романова

Фото: Instagram

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