Женщине понадобилась реконструкция пятки из-за того, что «безобидная бородавка» оказалась агрессивным видом рака

Заметив небольшое покраснение, Рэйчел приняла его за маленький осколок стекла, застрявший в пятке. Однако, вскоре покраснение переросло в небольшой нарост, напоминающий бородавку. Женщина попыталась удалить ее в домашних условиях с помощью аптечных средств. Все попытки избавиться от нароста были безрезультатны, и Рэйчел решила оставить все как есть, пока однажды бородавка не разрослась до размера маленькой монеты и стала вызывать дискомфорт при ходьбе.

Тогда Рэйчел обратилась к врачу, который, взяв мазок с нароста, засомневался в причине его возникновения и отправил Рэйчел на биопсию, результаты которой повергли женщину в шок. Неприглядная бородавка оказалась злокачественной опухолью - меланомой. С того момента, как Рэйчел заметила первые симптомы и до постановки страшного диагноза прошло 6 месяцев. За это время опухоль, будучи относительно небольшого размера снаружи, успела настолько глубоко прорасти внутрь, что во время операции женщине пришлось удалить большую часть тканей пятки, оставив на ее месте зияющую дыру.

В ожидании пластической операции по реконструкции пятки женщине пришлось 8 недель передвигаться на костылях. В конце-концов, с помощью специального материала, сделанного из хрящевой ткани коров и акул, и собственной кожи Рэйчел, которую пересадили с ее собственного бедра, врачам удалось восстановить женщине поврежденную стопу.

И, казалось, на этом все неприятности Рэйчел должны были бы закончиться, однако уже через несколько месяцев после операции она обнаружила у себя небольшое уплотнение в паховой области. Осмотрев женщину, врач предположил, что это всего лишь киста и назначил ей прием лишь через 2 месяца. Во время контрольного визита результаты биопсии показали, что уплотнение было ничем иным, как меланомой, распространившейся в лимфоузел. И хотя врачи оперативно удалили пораженный раком лимфатический узел, болезнь уже было не остановить. Рак начал быстро распространятся в легкие и слизистую желудка. Хирургам удалось удалить опухоль желудка, однако женщине все еще предстояло лечение легких, которое, ко всеобщей радости, прошло успешно.

И хотя на сегодняшний день, по словам врачей, рак отступил, женщине по-прежнему необходимы сеансы иммунотерапии каждые четыре недели, чтобы предотвратить рецидив болезни.