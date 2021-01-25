Женщинам после менопаузы запретили много находиться на солнце

Солнечные ванны — это занятие, которым многие из нас наслаждаются на каждом этапе жизни, но новое исследование предупредило об особой опасности воздействия ультрафиолета для женщин после менопаузы. Исследования показывают, что слишком много времени на солнце после менопаузы может снизить уровень эстрогена у женщин и увеличить риск остеопороза и болезни Альцгеймера.

Основываясь на результатах, исследователи говорят, что необходимо тщательно следить за пребыванием на солнце, и советуют наносить солнцезащитный крем, если вы проводите на солнце более 15 минут. В исследовании участвовало 580 женщин в постменопаузе из Дании, Норвегии, Швеции, Исландии, Франции и Испании, включая информацию о том, сколько времени они проводят на солнце, какие части их тела обычно подвергаются воздействию, и действительно ли они пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Результаты, которые были опубликованы на сайте DailyMail показали, что участники, которые больше всего подвергались воздействию солнечного света, имели более низкий уровень эстрогена и более высокий уровень гонадотропинов по сравнению с теми, кто подвергался более низкому уровню излучения.