Женщина вышла из 30-дневной комы, чтобы покормить дочь грудью

Как сообщают местные СМИ, женщина упала с мотоцикла и ударилась головой о землю, после чего сразу же впала в кому. Доктора сообщили семье Марии, что она скорее всего умрет, и даже посоветовали пожертвовать органы женщины для последующей трансплантации нуждающимся в них людям. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, муж женщины, Мартин, был уверен, что рано или поздно любимая придет в себя, и отказывался верить в худшее. Через две недели обследование выявило активность в мозге Марии, несмотря на то, что она все еще пребывала в коме. А через несколько дней, женщину пришла навестить ее младшая 2-летняя дочь. Она села рядом с Марией и воспроизвела звук, который обычно издает, когда голодна. Тогда, находящаяся в коме женщина, раскрыла свой больничный халат и начала кормить малышку грудью.