Трагическая случайность: молодая женщина умерла, порезав ногу во время прогулки по пляжу

Американка Линн Флеминг умерла от заражения крови после небольшого пореза на пляже, сообщает американское онлайн-издание Newsweek.
Женщина гуляла на мелководье Мексиканского залива (Флорида, США), поскользнулась и вышла из воды с небольшим порезом и шишкой. Сначала на произошедшее не обратили внимания, но рана продолжала кровоточить.
Через несколько дней Линн пошла к врачу, где ей сделали прививку от столбняка и дали антибиотик.
На следующий день женщина была найдена без сознания в ее доме. Впоследствии ей был поставлен диагноз некротический фасциит — заболевание вызывают бактерии, питающиеся плотью. Врачи пытались спасти ее зараженную ногу несколькими операциями, но были осложнения, и она умерла в четверг после двух инсультов и сепсиса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что случаи заражения плотоядными бактериями редки — в США ежегодно регистрируется от 500 до 1500 случаев.
Некротический фасциит разрушает ткани под кожей, это может быть вызвано рядом различных бактерий, наиболее распространенными из которых являются стрептококк группы А и вибрион, которые обитают в теплой воде, например, у побережья Флориды.
Эксперты рекомендуют людям с открытыми ранам избегать водоемов, в том числе бассейнов и джакузи. Также стоит внимательно относиться к запретам на купание в тех водоемах, которые не прошли санитарный контроль. И каждый раз после купания проверять свое тело на наличие травм, небольших царапин или ранок на коже. При обнаружении их нужно незамедлительно промыть чистой водой, обработать перекисью водорода и перевязать.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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