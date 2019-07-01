Трагическая случайность: молодая женщина умерла, порезав ногу во время прогулки по пляжу

Американка Линн Флеминг умерла от заражения крови после небольшого пореза на пляже, сообщает американское онлайн-издание Newsweek.

Женщина гуляла на мелководье Мексиканского залива (Флорида, США), поскользнулась и вышла из воды с небольшим порезом и шишкой. Сначала на произошедшее не обратили внимания, но рана продолжала кровоточить.

Через несколько дней Линн пошла к врачу, где ей сделали прививку от столбняка и дали антибиотик.

На следующий день женщина была найдена без сознания в ее доме. Впоследствии ей был поставлен диагноз некротический фасциит — заболевание вызывают бактерии, питающиеся плотью. Врачи пытались спасти ее зараженную ногу несколькими операциями, но были осложнения, и она умерла в четверг после двух инсультов и сепсиса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что случаи заражения плотоядными бактериями редки — в США ежегодно регистрируется от 500 до 1500 случаев.