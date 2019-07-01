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Трагическая случайность: молодая женщина умерла, порезав ногу во время прогулки по пляжу

Она стала жертвой бактерий, которые питаются человеческой плотью.

Американка Линн Флеминг умерла от заражения крови после небольшого пореза на пляже, сообщает американское онлайн-издание Newsweek.

Женщина гуляла на мелководье Мексиканского залива (Флорида, США), поскользнулась и вышла из воды с небольшим порезом и шишкой. Сначала на произошедшее не обратили внимания, но рана продолжала кровоточить.

Через несколько дней Линн пошла к врачу, где ей сделали прививку от столбняка и дали антибиотик.

На следующий день женщина была найдена без сознания в ее доме. Впоследствии ей был поставлен диагноз некротический фасциит — заболевание вызывают бактерии, питающиеся плотью. Врачи пытались спасти ее зараженную ногу несколькими операциями, но были осложнения, и она умерла в четверг после двух инсультов и сепсиса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что случаи заражения плотоядными бактериями редки — в США ежегодно регистрируется от 500 до 1500 случаев.

Некротический фасциит разрушает ткани под кожей, это может быть вызвано рядом различных бактерий, наиболее распространенными из которых являются стрептококк группы А и вибрион, которые обитают в теплой воде, например, у побережья Флориды.

Эксперты рекомендуют людям с открытыми ранам избегать водоемов, в том числе бассейнов и джакузи. Также стоит внимательно относиться к запретам на купание в тех водоемах, которые не прошли санитарный контроль. И каждый раз после купания проверять свое тело на наличие травм, небольших царапин или ранок на коже. При обнаружении их нужно незамедлительно промыть чистой водой, обработать перекисью водорода и перевязать.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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