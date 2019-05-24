Женщина утверждает, что у нее осталась дыра в груди из-за ношения бюстгальтеров на косточках

Англичанка Линн Макконнелл носила плотно облегающие бюстгальтеры на косточках с 2003 года. Женщина настаивает, что именно это привело к тому, что в груди у нее образовалась дыра, сообщает британский таблоид Daily Star.

Однажды Линн заметила комок в середине груди — прямо над лифчиком. Это оказалась киста, которую пришлось вырезать. Именно после ее удаления у Линн оставалась та самая «дыра в груди» — открытая рана, заживление которой заняло три месяца.

По словам Линн, ее хирург сказал, что именно бюстгальтер оказал давление на железу, которая блокировала и вызывала развитие кисты. Дерматолог British Skin Foundation доктор Адиль Шераз подтвердил, что закупорка пор из-за давления плотной одежды может потенциально привести к образованию кист. Однако точную причину появления кисты установить нельзя. У некоторых людей эти доброкачественные образования могут возникать без видимых причин или быть следствием других заболеваний.

Линн настаивает, что во всем виноват магазин, где она покупала бюстгальтеры, поскольку именно продавцы делали замеры и помогали выбрать размер. А также уверяли ее, что все в порядке, несмотря на ее предположения, что модели ей тесноваты.

Юридический отдел магазина отказывается признать вину, но Линн Макконнелл, похоже, не намерена сдаваться. Она утверждает, что ей три месяца пришлось ходить без лифчика, и это подорвало ее самооценку. При этом женщина не стесняется предоставить фото открытой раны крупным планом для размещения в таблоидах.