Женщина упала в обморок и проснулась в 1998 году

Трагический инцидент произошел еще два года назад. 12 февраля 2018 года 39-летняя британка из графства Норфолк собиралась на работу, готовилась к плодотворному дню, однако спустя несколько часов в машине резкая и сильная головная боль сковала ее движения.

Парень Стиви вызвал бригаду скорой помощи: Картер упала в обморок. После того, как девушка пришла в себя, она испугалась и решила, что ее похитили: Стиви была уверена, на дворе 1998 год. Британка совершенно не хотела слушать докторов, пытавшихся объяснить, что Картер пережила инсульт. Выяснилось, что инсульт стер 20 последних лет из памяти пациентки.