Женщина упала в обморок и проснулась в 1998 году
Трагический инцидент произошел еще два года назад. 12 февраля 2018 года 39-летняя британка из графства Норфолк собиралась на работу, готовилась к плодотворному дню, однако спустя несколько часов в машине резкая и сильная головная боль сковала ее движения.
Парень Стиви вызвал бригаду скорой помощи: Картер упала в обморок. После того, как девушка пришла в себя, она испугалась и решила, что ее похитили: Стиви была уверена, на дворе 1998 год. Британка совершенно не хотела слушать докторов, пытавшихся объяснить, что Картер пережила инсульт. Выяснилось, что инсульт стер 20 последних лет из памяти пациентки.
‘I thought it was 1998, I had been kidnapped and I was being held hostage. I had no idea what was going on, which meant I wasn’t very cooperative.'— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) October 12, 2020
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«У меня были галлюцинации. Я думала, что меня похитили и держат в заложниках. Я не могла понять, что вообще происходит. Думала, что надо мной ставят эксперименты. Я узнала свою дочь, но кричала на сына: «Ты не мой сын, я тебя не знаю», - вспоминает она.
Стиви понятия не имела, что у нее редкое врожденное заболевание, которым страдает только около 1% населения Земли, поскольку ей никогда не делали сканирование головы. Именно из-за этого у нее произошел инсульт. Медики уверяли: Картер повезло, что она осталась жива. Врачи давали только 2% на то, что девушка поправится. Но спустя несколько недель к Стиви частично вернулись воспоминания. «Моя семья была очень терпеливой и постоянно отвечала на мои вопросы», - говорит британка. Три месяца физиотерапии научили картер заново ходить, говорить, а также читать. При этом даже спустя два года остаются проблемы о здоровьем: Стиви до сих пор не может работать, переживает приступы слабости и восстанавливает память.
Поле инсульта девушка решила стать волонтером: рассказывает людям о заболевании, его профилактике и последствиях.
Фото: Pixabay.com
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