Женщина умерла из-за того, что врачи приняли симптомы рака за побочный эффект от контрацептивов

Александре назначили курс химио- и лучевой терапии. Однако повторное сканирование показало, что опухоль очень агрессивна и не реагирует на лечение. Женщину направили в онкоцентр для прохождения брахитерапии, в которой используются радиоактивные имплантаты. Но и это не помогло, сначала новообразование уменьшилось, а затем начало расти вновь. Врачи назначили ей операцию по удалению части кишечника и репродуктивных органов, но опухоль приросла к другим органам, из-за чего хирургическое вмешательство было признано слишком опасным и отменено. В сентябре 2019 года у британки исчезло чувство вкуса, а боли стали такими сильными, что она не могла ходить и передвигалась только в инвалидном кресле. Сестра Александры в попытках найти способ спасти жизнь родному человеку объявила в Интернете сбор средств на иммунотерапию. Однако и это лечение оказалось безрезультатным – врачи сказали, что рак перешел в терминальную стадию – узнав это, семья сразу же прекратила прием пожертвований. В середине августа Александра скончалась.

Никола заявила, что даже мысль о смерти сестры разрывает ей сердце, она поблагодарила всех, кто оказал им финансовую поддержку и объяснила, что все оставшиеся деньги будут переведены в трастовый фонд, который пойдет на оплату обучения ее осиротевшей племянницы. Женщина добавила, что из-за коронавируса им не удалось исполнить все предсмертные желания Александры, но они провели ее оставшиеся дни все вместе и старались запомнить каждый из этих драгоценных моментов.

Фото: facebook Nicola Hodson

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