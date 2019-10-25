Женщина умерла через сутки после удаления 10 зубов

Уже через несколько часов после удаления зубов, женщина обратилась в отделение скорой помощи с жалобами на сильное кровотечение, однако, была выписана сразу после того, как врачи смогли купировать его симптомы. На следующий день, в результате вновь открывшегося в полости рта кровотечения, она потеряла сознание и рухнула на пол. На этот раз спасти женщину не удалось, она скончалась по приезду в больницу в отделении скорой помощи. После смерти пациентки в отношении дантиста было начато медицинское расследования, в результате которого выяснилось, что женщина принимала кроверазжижающие препараты для профилактики тромбоза.

Однако, зная об этой особенности своей пациентки, доктор не стал обсуждать с женщиной возможные осложнения после процедуры и не проинформировал ее о повышенном риске кровотечения из-за приема кроверазжижающих лекарств. Он также не снабдил ее специальными тампонами для ротовой полости на случай экстренного кровотечения и не предоставил инструкции на послеоперационный период.

Эта преступная небрежность подвергла пациентку необоснованному риску и причинила вред, повлекший за собой смерть женщины. Тушар Пател признал свою ошибку и принес семье пострадавшей свои соболезнования. Его лицензия врача временно отозвана. В течение года он не сможет продолжать свою врачебную деятельность.