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Женщина, страдающая от бесплодия, смогла родить после операции по пересадке матки

На днях у семейной пары из Ванкувера, 28-летней Кайлы и 27-летнего Ленса Эдвардс, родилась дочь. Это стало возможным после того, как доктора Медицинского центра Бэйлорского университета пересадили Кайли донорскую матку.

Кайла всегда хотела семью, но создать ее было совсем не просто. В 16 лет девушке поставили редкий диагноз - синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, сокращенно МРКХ. Это врожденное заболевание, при котором девочка рождается с отсутствующей или недоразвитой маткой, при которой беременность невозможна.

Будучи активным членом сообщества женщин с МРКХ, Кайла узнала о программе донорства и трансплантации матки, проводимой Медицинским центром Бэйлорского университета и предназначенной эксклюзивно для женщин с абсолютным маточным бесплодием.

В 2016 году пара продала свой дом в Ванкувере и переехала в Даллас для участия в клиническом исследовании. Несмотря на то, что Кайла оказалась одной из 10 счастливиц, отобранных для эксперимента, поначалу не все шло гладко. На исполнение мечты пары о заветном пополнении ушло долгих три года.

Из-за несовместимости с первым донором, Кайле пришлось заново встать в очередь за новой маткой. Неизвестность и мучительное ожидание длились долгие 12 месяцев, пока в 2017 году не нашелся подходящий донор. Пересадка матки прошла успешно, и уже через 3 месяца после трансплантации врачи попытались произвести подсадку эмбриона, однако, безрезультатно.

После трех неудачных попыток, на 4 раз женщине все-таки удалось забеременеть. Малышка Инди Перл родилась здоровой и в положенный срок. Кайли стала четвертой женщиной в мире, сумевшей родить после операции по пересадке матки.

Первое же в истории в истории человечества рождение ребенка женщиной с пересаженной маткой произошло в 2014 году в Швеции. Медицинский центр Бэйлор стал первым американским институтом, выполнившим эту процедуру в рамках клинического исследования.
В ходе этого испытания было отобрано 10 женщин, для восьми из которых, включая Кайлу, процесс трансплантации матки уже завершен, из них в трех случаях неудачно.

Что касается доноров, то на сегодняшний день уже набралось 70 женщин, которые хотят пожертвовать свою матку на благое дело.

Фото: Vostock-photo

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