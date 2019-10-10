Женщина, страдающая от бесплодия, смогла родить после операции по пересадке матки

Кайла всегда хотела семью, но создать ее было совсем не просто. В 16 лет девушке поставили редкий диагноз - синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, сокращенно МРКХ. Это врожденное заболевание, при котором девочка рождается с отсутствующей или недоразвитой маткой, при которой беременность невозможна.

Будучи активным членом сообщества женщин с МРКХ, Кайла узнала о программе донорства и трансплантации матки, проводимой Медицинским центром Бэйлорского университета и предназначенной эксклюзивно для женщин с абсолютным маточным бесплодием.

В 2016 году пара продала свой дом в Ванкувере и переехала в Даллас для участия в клиническом исследовании. Несмотря на то, что Кайла оказалась одной из 10 счастливиц, отобранных для эксперимента, поначалу не все шло гладко. На исполнение мечты пары о заветном пополнении ушло долгих три года.

Из-за несовместимости с первым донором, Кайле пришлось заново встать в очередь за новой маткой. Неизвестность и мучительное ожидание длились долгие 12 месяцев, пока в 2017 году не нашелся подходящий донор. Пересадка матки прошла успешно, и уже через 3 месяца после трансплантации врачи попытались произвести подсадку эмбриона, однако, безрезультатно.

После трех неудачных попыток, на 4 раз женщине все-таки удалось забеременеть. Малышка Инди Перл родилась здоровой и в положенный срок. Кайли стала четвертой женщиной в мире, сумевшей родить после операции по пересадке матки.

Первое же в истории в истории человечества рождение ребенка женщиной с пересаженной маткой произошло в 2014 году в Швеции. Медицинский центр Бэйлор стал первым американским институтом, выполнившим эту процедуру в рамках клинического исследования.

В ходе этого испытания было отобрано 10 женщин, для восьми из которых, включая Кайлу, процесс трансплантации матки уже завершен, из них в трех случаях неудачно.

Что касается доноров, то на сегодняшний день уже набралось 70 женщин, которые хотят пожертвовать свою матку на благое дело.