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Женщина стала чистить унитаз отбеливателем и спровоцировала целую дискуссию в соцсети

Эксперт заверил ее, что использование отбеливателя для чистки туалета «разрушает фарфор». Она поделилась этим заявлением на своей страничке в Facebook и услышала массу противоречивых отзывов.

Домохозяйка поделилась замечанием, которое сделала ей сантехник. Он заверил клиентку, что отбеливатель, которым она пользуется, разрушает поверхность фаянсовой чаши унитаза. К тому же якобы полученные со временем царапины (а они непременно появятся) будут препятствовать беспрепятственному смыву. Удивленная женщина даже сделала запись в соцсети — в соответствующей группе для хозяек, пишет Daily Mail.

Безобидный пост обернулся целой дискуссией. Одни тут же согласились с сантехником, другие заверили, что годами используют отбеливатель для чистки туалета и их унитаз буквально сияет белизной.

«Чепуха! Мой сантехник давно рекомендовал мне отбеливатель. Я использую его годами и все отлично», - ответил один из пользователей.

Другой начал спорить: «Отбеливатель со временем разрушит фарфор и вообще повредит любую фаянсовую структуру, просто это не сразу происходит. Вы целенаправленно губите свой унитаз и даже не замечаете».

«Наверное, специалист не в курсе, что альтернатив химическим чистящим средствам для унитазов не существует?» - сыронизировал третий.

Сантехник же порекомендовал женщине использовать для чистки туалета средства с минимальным содержанием агрессивной химии в составе. По его мнению, лучшее средство - это мыльный раствор. Правда, он вряд ли поможет справиться с застарелыми желтыми пятнами и подтеками, соглашаются участники дискуссии.

Фото: vostock-photo

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