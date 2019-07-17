Травмоопасные асаны: женщина сломала позвоночник на занятиях йогой

Ныне 31-летняя жительница Канады Дженнифер Понд услышала хруст, когда стояла в позе со скручиванием на занятии йогой в 2014 году — как выяснилось, она сломала кость в основании позвоночника, сообщает британское издание Daily Mail.

Женщина сразу почувствовала боль в ноге, но подумала, что просто потянула мышцу. Потом стала болеть вторая нога, поясница. К моменту, когда мисс Понд обратилась к врачу первоначальная травма привела к смещению позвонка — спондилолистезу. Это вызывает постоянную боль у мисс Понд, женщина хромает и не может передвигаться на большие расстояния.

В течение следующих четырех лет мисс Понд пробовала много нехирургических вмешательств, включая физиотерапию, иглоукалывание и массаж, которые мало помогали облегчить ее дискомфорт.