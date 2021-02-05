Женщина скрыла заражение коронавирусом от родственников и убила всю семью

Муж собрался на семейную вечеринку. Веронике пришлось рассказать ему о диагнозе, чтобы тот отказался от приглашения и не подвергал опасности родных. В январе у Фуэнтес началась пневмония. Ее близкие сдали тест на коронавирус, но результаты оказались отрицательными.

Через две недели мать троих детей сильно ослабла, ее пометили в госпиталь. Семью снова протестировали, результаты на COVID-19 изменились на положительные. Болезнь у всех протекала бессимптомно. Однако через несколько дней муж также попал в больницу. Врачи не смогли помочь мужчине, спустя неделю он скончался. Вероника умерла вслед за ним. В конце января от коронавируса погибли все трое детей.