Женщина скрыла заражение коронавирусом от родственников и убила всю семью
36-летней женщине из города Тачира стало плохо в середине декабря 2020 года. Тест ПЦР на COVID-19 у нее оказался положительным. Из-за этого Вероника не выходила из дома, так как боялась заразить кого-либо. При этом своим родственникам, мужу и трем детям, 17-летнему старшему ребенку и четырехлетним близнецам, она объяснила, что подхватила грипп. Правду члены семьи узнали только в конце 2020 года.
Муж собрался на семейную вечеринку. Веронике пришлось рассказать ему о диагнозе, чтобы тот отказался от приглашения и не подвергал опасности родных. В январе у Фуэнтес началась пневмония. Ее близкие сдали тест на коронавирус, но результаты оказались отрицательными.
Через две недели мать троих детей сильно ослабла, ее пометили в госпиталь. Семью снова протестировали, результаты на COVID-19 изменились на положительные. Болезнь у всех протекала бессимптомно. Однако через несколько дней муж также попал в больницу. Врачи не смогли помочь мужчине, спустя неделю он скончался. Вероника умерла вслед за ним. В конце января от коронавируса погибли все трое детей.
Фото: pexels.com
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