Женщина скончалась от рака из-за ошибки врачей, признавших ее полностью здоровой

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, в 2013 году женщина перенесла операцию по удалению кисты правого яичника. Оперировали ее хирурги больницы, в которой она работала. Удаленное новообразование отправили на биопсию, результаты которой показали пограничное со злокачественным состояние. Это означало, что врачи должны были предложить своей коллеге продолжить лечение и удалить пораженный орган. Но вместо этого ее не стали приглашать на повторную консультацию, потому Кэтрин решила, что с ней все в порядке.

К сожалению, летом 2016 года у британки случился рецидив заболевания, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Срочные анализы выявили большую раковую опухоль. Пациентку экстренно прооперировали, сделав ей гистерэктомию (хирургическое удаление матки, шейки матки или яичников при наличии злокачественной опухоли). После того, как Кэтрин восстановилась, врач заявил ей, что она полностью здорова, рака больше нет. Однако на самом деле болезнь распространилась, и она умерла несколько месяцев спустя.