Женщина скончалась от рака из-за ошибки врачей, признавших ее полностью здоровой
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, в 2013 году женщина перенесла операцию по удалению кисты правого яичника. Оперировали ее хирурги больницы, в которой она работала. Удаленное новообразование отправили на биопсию, результаты которой показали пограничное со злокачественным состояние. Это означало, что врачи должны были предложить своей коллеге продолжить лечение и удалить пораженный орган. Но вместо этого ее не стали приглашать на повторную консультацию, потому Кэтрин решила, что с ней все в порядке.
К сожалению, летом 2016 года у британки случился рецидив заболевания, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Срочные анализы выявили большую раковую опухоль. Пациентку экстренно прооперировали, сделав ей гистерэктомию (хирургическое удаление матки, шейки матки или яичников при наличии злокачественной опухоли). После того, как Кэтрин восстановилась, врач заявил ей, что она полностью здорова, рака больше нет. Однако на самом деле болезнь распространилась, и она умерла несколько месяцев спустя.
В течение последних 4 лет муж Кэтрин Джонс Дэвид судился с больницей и председателем Совета университета, который управляет медицинским заведением, чтобы узнать правду о том, что произошло с его женой. Все это время представители госпиталя настаивали на том, что тщательно расследовали дело бывшей пациентки и пришли к выводу, что ей было оказано надлежащее и своевременное лечение. И только 20 ноября больница, наконец признала свою вину. «Кэтрин была обеспокоена тем, что случилось с ней перед смертью, она знала, что что-то пошло не так, потому что больница внезапно затеяла расследование, – пояснил Дэвид. – Я пообещал ей, что узнаю правду. Ее смерти можно было избежать. Она была лишена будущего, и ей не нужно было страдать. В этом году ей бы исполнилось всего 40 лет, но ее подвели коллеги, с которыми она работала каждый день».
Фото: depositphotos
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