Женщина, сделавшая ринопластику в Турции, впала в кому на 3 месяца

46-летняя Мишель Уильямс (Michelle Williams), отправившаяся в Турцию по работе, решила заодно подправить свою внешность и скорректировать форму носа. Предвкушая, какой эффект ее ожидает, дама заплатила за операцию около 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 350 тысяч рублей) и доверилась врачам, передает издание Daily Mail. Однако то, что случилось дальше, явно не входило в ее планы.

Женщине сделали общий наркоз, во время которого у нее случилась остановка сердца, врачам удалось запустить этот орган, однако у дамы начались судороги, а недостаток кислорода привел к повреждениям головного мозга. Мишель оставили в больнице, где у нее, ко всему прочему, началось воспаление легких. Теперь родственники несчастной ищут деньги, чтобы забрать ее из турецкой больницы и начать судебное разбирательство по факту случившегося.